Главной зоной расселения викингов были a.Скандинавский полуостров и остров Ислан??ия. б. Аппенинский полуостров и остров Сицилия. в. Пиренейский полуостров и остров Корсика

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Викинги были разбойниками, которые грабили и убивали. В прибрежных землях Европы о них ходила страшная молва. Но их дурная репутация не совсем справедлива. Они были не только жестокими воинами, но и умелыми торговцами и управленцами, а также мастерами по дереву и металлу. Некоторые изготовленные ими изделия и украшения сохранились и до наших дней. Викинги были опытными мореплавателями, ведь их родная земля была «изрезана» фьордами. Их ладьи (лонгшипы) обладали превосходными мореходными качествами: скоростью, удобством и компактностью. При необходимости их можно было с легкостью переносить по суше. Такие суда великолепно подходили для мелких прибрежных вод и рек. С таким арсеналом можно было смело отправляться завоевывать новые земли и развивать торговые связи. Экспедиции начались во второй половине VIII века и охватили территорию от Гренландии на западе до Каспийского моря на востоке. Вначале путешествия совершали лишь отдельные суда, но флот постепенно увеличивался, и вскоре уже сотни боевых кораблей двигались к берегам Англии, Шотландии, Франции и Ирландии. За рубежом викинги не занимались ничем, кроме войны и грабежей. Викинги грабили многие страны. Тем не менее, грабеж был лишь одной из многих других целей их заморских экспедиций. Викинги мирно колонизировали Исландию, Гренландию и множество мелких островов. Исследуя, они пересекли Атлантический океан и достигли Америки за 500 лет до Колумба. Как международные купцы своего времени, они мирно торговали с почти каждой известной тогда страной. Викинги основали большое количество городов и колоний, включая Дублин и Нормандию. Дублин имел первостепенное значение на протяжении более трех столетий. С 879 и по 920 года викинги колонизировали Исландию, ставшую в свою очередь исходным пунктом для колонизации Гренландии. Они добрались даже до Северной Америки. В Л’Анс-о-Медоуз в Ньюфаундленде были обнаружены останки поселения викингов, датируемого с помощью радиоуглеродного анализа примерно 1000 годом. К 1100 году из-за множества междоусобных конфликтов викинги значительно ослабели. В то же время Европа более не представляла собой легкую добычу. Концом эпохи викингов считается гибель Харальда Сурового во время его безуспешного похода на Англию. Он был убит в битве при Стэмфорд-Бридже в 1066 году.