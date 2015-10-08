Главнвя мысль сказки голубая змейка для читательского дневника

На протяжении всего произведения читатели следят за событиями, участниками которых являются 2 маленьких мальчика. Их жизнь наполнена самыми разными делами, главные из которых являються: игры и развлечения. Но бывали такие моменты когда им приходилось отвечатьтза свои поступки. Один из них был это шутка которою они решили разыграть с Марьюшей. Девушка очень обиделась на мальчиков за злую шутку. Я думаю этого хватит, у меня тоже нужно было писать в читательском дневнике ( тетради)