Главные герои из сказки о мертвой царевне и о семи богатырях

Главные герои из сказки о мертвой царевне и о семи богатырях

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Богатыри, Елисей, мачеха(злая царица) , царевна молодая, царь, Чернавка.Солнце, Месяц и Ветер.
Похожие вопросы