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Главные герои из сказки о мертвой царевне и о семи богатырях
Главные герои из сказки о мертвой царевне и о семи богатырях
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Богатыри, Елисей, мачеха(злая царица) , царевна молодая, царь, Чернавка.Солнце, Месяц и Ветер.
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