Главные герои рассказа Сорочинская ярмарка. Н.В.Гоголь

Главные герои рассказа Сорочинская ярмарка. Н.В.Гоголь

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Главные герои. данного произведения это Грицько и Черевика
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