Главные герои в повести "Приключения Эмиля из Лённеберги"

Главные герои в повести "Приключения Эмиля из Лённеберги"

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Ответил Гость:
Эмиль, мама Эмиля, сестра Эмиля
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