Главные герои Юшка Платонов

Главные герои Юшка Платонов

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Главный герой - Ефим Дмитриевич по прозвищу Юшка. Это сорокалетний мужчина, болеющий турбекулёзом и воспитывающий сироту, девушку 18 лет, учившейся на врача.
Похожие вопросы