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Главные герои Юшка Платонов
Главные герои Юшка Платонов
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Главный герой - Ефим Дмитриевич по прозвищу Юшка. Это сорокалетний мужчина, болеющий турбекулёзом и воспитывающий сироту, девушку 18 лет, учившейся на врача.
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