Главные отличия способов охоты человека разумного от охоты его предков Найдите не менее двух отличий

Разные виды оружия и разные цели охоты.Мы сейчас в основном охотимся для удовольствия , а наши предки для выживания.Ну и способ охоты. Не просто догонять дичь,а ставить ловушки , устраивать засады. Нужно надеяться на помощь соплеменников ибо люди в тот период охотились на крупную добычу вместе для большей безопасности и эффективности.