Главные отличия способов охоты человека разумного от охоты его предков Найдите не менее двух отличий
Главные отличия способов охоты человека разумного от охоты его предков Найдите не менее двух отличий
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Разные виды оружия и разные цели охоты.Мы сейчас в основном охотимся для удовольствия , а наши предки для выживания.Ну и способ охоты. Не просто догонять дичь,а ставить ловушки , устраивать засады. Нужно надеяться на помощь соплеменников ибо люди в тот период охотились на крупную добычу вместе для большей безопасности и эффективности.