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Главные причины переселения славян на новые территории
Главные причины переселения славян на новые территории
Ответ(ы):
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1. Оскудневшие, потерявшие плодородие земли;
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