Главные три причины преводящие к сведению лесов
Разное
Главные три причины преводящие к сведению лесов
Ответ(ы):
Гость:
1. Постройки. 2. Производство продукции из дерева. 3. Пожары
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Пробка плавает в воде. Как измениться Архимедова сила, действующая на пробку, если она будет плавать в масле? Плотность воды - 1000кг/м3 , масла - ...
Разное
Как можно перевести с английского:I enjoy water-skiing,kayaking and snorkling,i spend most of my spare time however,planing,practising and training...
Разное
1)С какими из перечисленных веществ взаимодействует калий? сера, хлорид натрия, азот, оксид бария, вода, водород, алюминий, гидроксид лития Составь...
Разное
Разное
На пяти карточках записаны натуральные числа от 1 до 5. Леша и Дима взяли себе, не глядя, по две карточки, а оставшуюся карточку, также не глядя, с...
Разное