Главный герой картины художника А.Комарова Наводнение-заяц.Опишите его: какие у него голова , глаза , уши , шерсть? Где и как он сидит? Расскажите, ка к случилось,что заяц оказался на дереве. Ваш слушатель-первоклассн...

Главный герой картины художника А.Комарова Наводнение-заяц.Опишите его: какие у него голова , глаза , уши , шерсть? Где и как он сидит? Расскажите, ка к случилось,что заяц оказался на дереве. Ваш слушатель-первоклассник, младший братишка. Подумайте, как вы начнёте рассказ, как включите в него описание зайца , как закончите своё повествование.