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Глубока! длинная с крутыми склонами впадина на поверхности земли что это?
Глубока! длинная с крутыми склонами впадина на поверхности земли что это?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Может быть канава....
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