Годы,причины,итоги воссоединения Украины с Россией
История
Годы,причины,итоги воссоединения Украины с Россией
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Воссоединение Украины с Россией — историографический и публицистический термин, возникший в советской историографии в 20-х годах XX века[1], которым обозначают событие, заключавшееся в переходе реестрового Войска Запорожского и части подконтрольных ему территорий современной Украины (Гетманщина) в российское подданство[2] (Российское царство) в 1654 году. Гетман Войска Запорожского Богдан Хмельницкий обратился с прошением о переходе на службу к царю Алексею Михайловичу. Просьба была удовлетворена царём и утверждена Земским собором в Москве. Побудительной причиной перехода являлось избавление православного населения Малой Руси от религиозного и социального угнетения со стороны шляхты и католического духовенства Речи Посполитой.
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