Гоголь Мёртвые души, образ Манилова
Литература
Гоголь Мёртвые души, образ Манилова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первую минуту кажется "Какой приятный и добрый человек", в следубщую ничего не скажешь, а в третью скажешь "Чёрт знает что такое!-и отойдёшь подальше. Он белокур, с голубыми глазами и заманчивой улыбкой. Его приятности, казалось, чересчур было передано сахару. Манилов обходительный, учтивый, главной его чертой является неопределённость. Хозяйство шло само сабой. Любимое его место уединения- "Храм уединенного размышления". Он любит говорить, точнее заманивать. Живёт он в своё удовольствие.
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