Гоголь Мёртвые души, образ Манилова

Гость: Гость:

В первую минуту кажется "Какой приятный и добрый человек", в следубщую ничего не скажешь, а в третью скажешь "Чёрт знает что такое!-и отойдёшь подальше. Он белокур, с голубыми глазами и заманчивой улыбкой. Его приятности, казалось, чересчур было передано сахару. Манилов обходительный, учтивый, главной его чертой является неопределённость. Хозяйство шло само сабой. Любимое его место уединения- "Храм уединенного размышления". Он любит говорить, точнее заманивать. Живёт он в своё удовольствие.