Головку сыра массой 6 кг лиса разделила для двух жадных медвежат так, что один кусок оказался в 2 раза тяжелее другого .Чему равна масса большого куска?
Математика
Головку сыра массой 6 кг лиса разделила для двух жадных медвежат так, что один кусок оказался в 2 раза тяжелее другого .Чему равна масса большого куска?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-мениший кусок составим уравнение: х+2х=6 3х=6 х=6:3 х=2 2×2=4 Ответ:4
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