Головку сыра массой 6 кг лиса разделила для двух жадных медвежат так, что один кусок оказался в 2 раза тяжелее другого .Чему равна масса большого куска?

Математика

Головку сыра массой 6 кг лиса разделила для двух жадных медвежат так, что один кусок оказался в 2 раза тяжелее другого .Чему равна масса большого куска?

Автор: Гость