Голубоглазый мужчина женился на кареглазой женщине, у отца которой были голубые глаза. Какой цвет глаз могут иметь дети этого брака?

Биология

Голубоглазый мужчина женился на кареглазой женщине, у отца которой были голубые глаза. Какой цвет глаз могут иметь дети этого брака?

Автор: Гость