Голубоглазый мужчина женился на кареглазой женщине, у отца которой были голубые глаза. Какой цвет глаз могут иметь дети этого брака?

Биология
Голубоглазый мужчина женился на кареглазой женщине, у отца которой были голубые глаза. Какой цвет глаз могут иметь дети этого брака?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
50 % - карееглазые 50 % 0 голубоглазые 
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