Голубоглазый мужчина,оба родителя которого имели карие глаза,женился на кареглазой женщине,отец у которой имел карие глаза,а мать-голубые.От этого бра ка родился голубоглазый сын.Определите генотип всех упомянутых лиц...
Голубоглазый мужчина,оба родителя которого имели карие глаза,женился на кареглазой женщине,отец у которой имел карие глаза,а мать-голубые.От этого бра ка родился голубоглазый сын.Определите генотип всех упомянутых лиц! СРОЧНОО ПОМОГИТЕ!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ген признак А карие глаза а голубые глаза ------------------------------------------- РЕШЕНИЕ родители жены родители мужа мать аа х отец АА мать Аа х отец Аа гол кар кар кар жена Аа х муж аа кар гол сын аа гол Генотипы выражены и записаны буквами А - доминантный признак, а- рецессивный признак.