Голубоглазый мужчина,оба родителя которого имели карие глаза,женился на кареглазой женщине,отец у которой имел карие глаза,а мать-голубые.От этого бра ка родился голубоглазый сын.Определите генотип всех упомянутых лиц...

Голубоглазый мужчина,оба родителя которого имели карие глаза,женился на кареглазой женщине,отец у которой имел карие глаза,а мать-голубые.От этого бра ка родился голубоглазый сын.Определите генотип всех упомянутых лиц! СРОЧНОО ПОМОГИТЕ!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
ген    признак А      карие глаза а       голубые глаза ------------------------------------------- РЕШЕНИЕ     родители жены                             родители мужа мать аа    х  отец АА                     мать Аа     х   отец Аа         гол               кар                           кар                  кар жена Аа                             х             муж   аа          кар                                                   гол сын                             аа                                  гол Генотипы выражены и записаны буквами А - доминантный признак, а- рецессивный признак.
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