Голубоглазый мужчина,оба родителя которого имели карие глаза,женился на кареглазой женщине,отец у которой имел карие глаза,а мать-голубые.От этого бра ка родился голубоглазый сын.Определите генотип всех упомянутых лиц! СРОЧНОО ПОМОГИТЕ!