Гомологами являются: 1) глицерин и этиленгликоль 2) уксусная кислота и уксусный альдегид 3) бутен и бутадиен 4) пропаналь и бутаналь

Химия
Гомологами являются: 1) глицерин и этиленгликоль 2) уксусная кислота и уксусный альдегид 3) бутен и бутадиен 4) пропаналь и бутаналь
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Гость:
Уксусная кислота и уксусный альдегид
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