Гомологами являются: 1) глицерин и этиленгликоль 2) уксусная кислота и уксусный альдегид 3) бутен и бутадиен 4) пропаналь и бутаналь
Химия
Гомологами являются: 1) глицерин и этиленгликоль 2) уксусная кислота и уксусный альдегид 3) бутен и бутадиен 4) пропаналь и бутаналь
Ответ(ы):
Гость:
Уксусная кислота и уксусный альдегид
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Замените вопрос в скобках словом,обозначающим действие. Голубь(что делать?) 1)кряк??ет,2)чиркает,3)воркует,4)кричит. Составь из них предложение и з...
Биология
Какое значение для усвоения организмом пищи имеет режим питания? Что при этом про??сходит? Помогите, пожалуйста тт тт Если можно, то развёрнутый ...