Гончара получили заказ на изготовление 120 kilometers вас один из них может выполнить эту работу за 20 дней а другой за 30 за сколько дней работая вместе могут выполнить заказ

Математика

Гончара получили заказ на изготовление 120 kilometers вас один из них может выполнить эту работу за 20 дней а другой за 30 за сколько дней работая вместе могут выполнить заказ

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