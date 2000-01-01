Гончара получили заказ на изготовление 120 kilometers вас один из них может выполнить эту работу за 20 дней а другой за 30 за сколько дней работая вместе могут выполнить заказ

Математика
Гончара получили заказ на изготовление 120 kilometers вас один из них может выполнить эту работу за 20 дней а другой за 30 за сколько дней работая вместе могут выполнить заказ
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Гость:
120:20=6 120:30=4 4+6=10 120:10=12 Ответ:за 12 дней.
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