Горе от ума 2 действие. О ком Фамусов говорит, упоминая Москву?
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Горе от ума 2 действие. О ком Фамусов говорит, упоминая Москву?
Ответ(ы):
Гость:
О дяде самого Фамусова Максиме Петровиче
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