Горе от ума. Действие первое. Что происходит в 4 явлении? Краткие ответы!!!

Горе от ума. Действие первое. Что происходит в 4 явлении? Краткие ответы!!!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Нечитал.Прости.Я только 7класс
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