Горе от ума. Действие третье. Почему Молчалин пытается угодить Хлестовой, хваля ее собаку?

Гость: Гость:

Молчалин заискивает перед влиятельной Хлестовой. Заботливо составляет ей партию для игры в карты, восторгаясь ее собакой: Ваш шпиц - прелестный шпиц, не более наперстка, Я гладил все его- как шелковая шерстка. Он добивается цели: Хлестова называет его "мой дружок"и"мой родной". То есть Молчалин подстраивается под всех, хочет угодить всем, причем именно тем, кто имеет высокий статус и тот кто богат. А Хлестова богатая женщина и ее мнение слушает каждый. Если пойдут слухи, что Молчалин полохой, то общество возненавидит его. Он думает только о себе, о том как спасти собственную шкуру. Для него нет понятий чести и достоинства.