Горе от ума. Действие третье. Почему Молчалин пытается угодить Хлестовой, хваля ее собаку?

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Горе от ума. Действие третье. Почему Молчалин пытается угодить Хлестовой, хваля ее собаку?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Молчалин заискивает перед влиятельной Хлестовой. Заботливо составляет ей партию для игры в карты, восторгаясь ее собакой: Ваш шпиц - прелестный шпиц, не более наперстка, Я гладил все его- как шелковая шерстка. Он добивается цели: Хлестова называет его "мой дружок"и"мой родной". То есть Молчалин подстраивается под всех, хочет угодить всем, причем именно тем, кто имеет высокий статус и тот кто богат. А Хлестова богатая женщина и ее мнение слушает каждый. Если пойдут слухи, что Молчалин полохой, то общество возненавидит его. Он думает только о себе, о том как спасти собственную шкуру. Для него нет понятий чести и достоинства.
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