Горизантально расположенный проводник с током 5 А уравновешивается силой тяжести и силой Ампера. Масса проводника 5 г, индукция магнитного поля 10 мТл. Найти длину активной части проводника.

Физика

Горизантально расположенный проводник с током 5 А уравновешивается силой тяжести и силой Ампера. Масса проводника 5 г, индукция магнитного поля 10 мТл. Найти длину активной части проводника.

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