Горные породы магматического происхождения:а)известняк,глина б)песок,песчаник в)??ипс,базальт г)гранит,базальт Какой ответ правильный?
География
Горные породы магматического происхождения:а)известняк,глина б)песок,песчаник в)??ипс,базальт г)гранит,базальт Какой ответ правильный?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г)гранит и базальт Рада помочь!
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