Город где Мартин Лютер выступил в 95-ю тезисами
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Город где Мартин Лютер выступил в 95-ю тезисами
Ответ(ы):
Гость:
Мартин Лютер выступил в Виттенберге. 95 тезисов — документ на латинском языке, написан Мартином Лютером и вывешен 31 октября 1517 г. на двери Замковой церкви в Виттенберге (административный центр княжества Саксония)- в Германии
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