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Город Основанный Петром Великим Санкт Петербург стал
Город Основанный Петром Великим Санкт Петербург стал
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Новой столицей россии
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