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город в котором были обнаружены первые русские солнечные часы
город в котором были обнаружены первые русские солнечные часы
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Первые русские солнечные часы были обнаружены в древнем городе ЧЕРНИГОВе.
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