Города России!!! Подскажите Например: Псков, Владимир, Омск, Краснодар, Ейск, Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Сочи, Красноярск... а ещё Очень надо по ИСТОРИИ РОССИИ!!!
Города России!!! Подскажите Например: Псков, Владимир, Омск, Краснодар, Ейск, Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Сочи, Красноярск... а ещё Очень надо по ИСТОРИИ РОССИИ!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Псков, Владимир, Омск, Краснодар, Ейск. Моксва, Петербург, Анара, Сочи, Красноярск, Уфа, Донеск, Венев, Верея, Дно, Дрезна, Донской, Елизово, Канск, Карабаново, Кемь, Керч, Кирс, Клин, Липки, Лиски, Мурманск, Новочеркасск, Нижний Ломов, Пласт, Плев, Пустошка, Пучер, Свободный, Севеж, Сергач, Сосновка, Состовоборск, Струпино, Струнино, Туран, Тулун.