Городской бюджет составляет 82 млн. р., а расходы на одну из его статей составили 15%. Сколько рублей потрачено на эту статью бюджета?

Математика

Городской бюджет составляет 82 млн. р., а расходы на одну из его статей составили 15%. Сколько рублей потрачено на эту статью бюджета?

Автор: Гость