Городской бюджет составляет 82 млн. р., а расходы на одну из его статей составили 15%. Сколько рублей потрачено на эту статью бюджета?

Математика
Городской бюджет составляет 82 млн. р., а расходы на одну из его статей составили 15%. Сколько рублей потрачено на эту статью бюджета?
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Гость:
12.3 миллиона рублей потратили
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