Городской бюджет составляет 82 млн. р., а расходы на одну из его статей составили 15%. Сколько рублей потрачено на эту статью бюджета?
Математика
Городской бюджет составляет 82 млн. р., а расходы на одну из его статей составили 15%. Сколько рублей потрачено на эту статью бюджета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12.3 миллиона рублей потратили
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
ПОМОГИТЕ! ДАЮ 30 БАЛЛОВ!!! какую массу фосфор(V)-оксида нужно растворить в воде масс??й 100 г, чтобы получить раствор фосфорной с массовой долей ...