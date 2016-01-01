Горожане, монахи,рыцари , крестьяне. Какими качествами отличались?

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Горожане, монахи,рыцари , крестьяне. Какими качествами отличались?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Здесь идет феодальная лестница: самыми могущественными монархи они были богаты и подчиняли всех.Рыцари затем шли рыцари, они были менее могущественными, чем монархи, но тоже были богатые но не совсем всемогущие. Крестьяни и горожане не входили, т.к. были простолюдийные
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