«Господь багатий нас благословив» Ольжич I вiрити, i прагнуть — не вотще. Безсмертне — i величне, i ясне-бо. Ось лине хмара з лiтеплим дощем, I розверзається врочисте небо. Господь багатий нас благословив Дарами, що нiкому не о...
Українська література
«Господь багатий нас благословив» Ольжич I вiрити, i прагнуть — не вотще. Безсмертне — i величне, i ясне-бо. Ось лине хмара з лiтеплим дощем, I розверзається врочисте небо. Господь багатий нас благословив Дарами, що нiкому не одняти: Любов i творчiсть; туга i порив, Одвага i вогонь самопосвяти. Солодких грон i променистих вин — Доволi на столах Його веселих. Iди ж смiливо i бери один, Твойому серцю найхмельнiший келих. Тема будь ласка и основну думку!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тема : Благословління бога.Основна думка благословління господя. Напевно...
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