«Господь багатий нас благословив» Ольжич I вiрити, i прагнуть — не вотще. Безсмертне — i величне, i ясне-бо. Ось лине хмара з лiтеплим дощем, I розверзається врочисте небо. Господь багатий нас благословив Дарами, що нiкому не о...

Українська література

«Господь багатий нас благословив» Ольжич I вiрити, i прагнуть — не вотще. Безсмертне — i величне, i ясне-бо. Ось лине хмара з лiтеплим дощем, I розверзається врочисте небо. Господь багатий нас благословив Дарами, що нiкому не одняти: Любов i творчiсть; туга i порив, Одвага i вогонь самопосвяти. Солодких грон i променистих вин — Доволi на столах Його веселих. Iди ж смiливо i бери один, Твойому серцю найхмельнiший келих. Тема будь ласка и основну думку!!

Автор: Гость