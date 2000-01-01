господарка зібрала на присадибній ділянці 24 кг помідорів. 3/4 цих помідорів вона засолила порівну у 12 банках . Скільки помідорів господарка поклала в кожну банку? Запиши відповідь у кілограмах і грамах.
господарка зібрала на присадибній ділянці 24 кг помідорів. 3/4 цих помідорів вона засолила порівну у 12 банках . Скільки помідорів господарка поклала в кожну банку? Запиши відповідь у кілограмах і грамах.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3/4 4 это на сколько делим, а 3 сколько частей берем 1) 24:4=6 кг 2) 6*3=18 кг 3) 18:12=1.5 кг Ответ в 1 банку вошло 1,5кг помидоров