Государственный герб какого государства имеет изображение в виде щита поддержив??емого с обеих сторон кенгуру и страусом-эму в обрамлении цветущих ветвей эвкалипта

География
Государственный герб какого государства имеет изображение в виде щита поддержив??емого с обеих сторон кенгуру и страусом-эму в обрамлении цветущих ветвей эвкалипта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну конечно же Австралия)))
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