Государственный герб какого государства имеет изображение в виде щита поддержив??емого с обеих сторон кенгуру и страусом-эму в обрамлении цветущих ветвей эвкалипта

География

Государственный герб какого государства имеет изображение в виде щита поддержив??емого с обеих сторон кенгуру и страусом-эму в обрамлении цветущих ветвей эвкалипта

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