Государственный герб какого государства имеет изображение в виде щита поддержив??емого с обеих сторон кенгуру и страусом-эму в обрамлении цветущих ветвей эвкалипта
География
Государственный герб какого государства имеет изображение в виде щита поддержив??емого с обеих сторон кенгуру и страусом-эму в обрамлении цветущих ветвей эвкалипта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну конечно же Австралия)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса угля в Железнодорожном вагоне 60 тонн самосвал Может взять третью часть этого груза сколько рейсов надо сделать на самосвале чтобы разгрузить...
Математика