Государственный театр оперы и балета им. Абая в городе Алматы рассчитан на 793 мест??. А оперный зал во дворце мира и согласия в г.Астана на 1500 мест. На сколько больше зрителей может посмотреть спектакль во дворце мира и согл...

Математика
Государственный театр оперы и балета им. Абая в городе Алматы рассчитан на 793 мест??. А оперный зал во дворце мира и согласия в г.Астана на 1500 мест. На сколько больше зрителей может посмотреть спектакль во дворце мира и согласия , чем в оперном театре, если гастролёры будут давать по 3 спектакля в обоих залах?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
793 * 3 = 2379 зрителей в оперном театре 1500 * 3 = 4500  зрителей во дворце мира и согласия 4500-2379 = 2121 зритель на 2121 зритель  во дворце мира и согласия будет больше чем зрителей в оперном театре
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