Государственный театр оперы и балета им. Абая в городе Алматы рассчитан на 793 мест??. А оперный зал во дворце мира и согласия в г.Астана на 1500 мест. На сколько больше зрителей может посмотреть спектакль во дворце мира и согл...

Математика

Государственный театр оперы и балета им. Абая в городе Алматы рассчитан на 793 мест??. А оперный зал во дворце мира и согласия в г.Астана на 1500 мест. На сколько больше зрителей может посмотреть спектакль во дворце мира и согласия , чем в оперном театре, если гастролёры будут давать по 3 спектакля в обоих залах?

Автор: Гость