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Государство это благо или зло помогите пожалуйста
Государство это благо или зло помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ну зависит государство богатое или нет
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