Государство Z переживает экономический подъём. Промышленность в своём развитии опережает сельское хозяйство. Законом установлено господство государственной собственности. Какая экономическая система существует в государс...

Обществознание

Государство Z переживает экономический подъём. Промышленность в своём развитии опережает сельское хозяйство. Законом установлено господство государственной собственности. Какая экономическая система существует в государстве Z? По какому признаку Вы это установили? Назовите любые два иных признака этой экономической системы.

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