Готовясь к Новому году, дети мастерили ёлочные игрушки. Маша сделала 6 штук ,Петя в 3 раза больше. Витя сделал на 3 игрушки больше, чем Маша, но в 2 раза меньше, чем Петя. Сколько игрушек смастерил Витя?

Математика

Готовясь к Новому году, дети мастерили ёлочные игрушки. Маша сделала 6 штук ,Петя в 3 раза больше. Витя сделал на 3 игрушки больше, чем Маша, но в 2 раза меньше, чем Петя. Сколько игрушек смастерил Витя?

Автор: Гость