Готовясь к Новому году, дети мастерили ёлочные игрушки. Маша сделала 6 штук ,Петя в 3 раза больше. Витя сделал на 3 игрушки больше, чем Маша, но в 2 раза меньше, чем Петя. Сколько игрушек смастерил Витя?
Математика
Готовясь к Новому году, дети мастерили ёлочные игрушки. Маша сделала 6 штук ,Петя в 3 раза больше. Витя сделал на 3 игрушки больше, чем Маша, но в 2 раза меньше, чем Петя. Сколько игрушек смастерил Витя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6×3=18(штук)-Петя 6+3=9(штук)-Витя Проверка: 18÷2=9(штук)-Витя Ответ: 9 штук сделал Витя
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