Готовясь к соревнованиям, школьник трижды прошёл на лыжах одну и ту же дистанцию: ??начала со скоростью 9 км/ч, затем со скоростью 12 км/ч и, наконец, со скоростью 10 км/ч. Какова была средняя скорость лыжника на всем пути? И р...
Алгебра
Готовясь к соревнованиям, школьник трижды прошёл на лыжах одну и ту же дистанцию: ??начала со скоростью 9 км/ч, затем со скоростью 12 км/ч и, наконец, со скоростью 10 км/ч. Какова была средняя скорость лыжника на всем пути? И решение можно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9км/ч+12км/ч+10км/ч=31 31/3= 10целых 1/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определи род глаголов прошедшего времени казарка высоко над землею решение ветра быстро и бесшумно ей навстречу белые облака Охотник и иустина теми...
Литература