Готовясь к соревнованиям, школьник трижды прошёл на лыжах одну и ту же дистанцию: ??начала со скоростью 9 км/ч, затем со скоростью 12 км/ч и, наконец, со скоростью 10 км/ч. Какова была средняя скорость лыжника на всем пути? И р...

Алгебра

Готовясь к соревнованиям, школьник трижды прошёл на лыжах одну и ту же дистанцию: ??начала со скоростью 9 км/ч, затем со скоростью 12 км/ч и, наконец, со скоростью 10 км/ч. Какова была средняя скорость лыжника на всем пути? И решение можно)

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