Готовим проект по литературному чтению 1 класс на тему "Создаем музей"Город букв".нам дали букву-К.Нужно придумать характер букв, создать портрет,прид умать текст для экскурсии по музею "Город букв",как буква появилас...

Готовим проект по литературному чтению 1 класс на тему "Создаем музей"Город букв".нам дали букву-К.Нужно придумать характер букв, создать портрет,прид умать текст для экскурсии по музею "Город букв",как буква появилась в музее,из чего она сделана ,кого изображает.Спасибо большое за помощь !