ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ! "помогите пожалуйста!" 19.Назови системы опорно-двигательного аппарата. 20.Назови органы пищеварения,кровообращения и дыхания. 21. КОЖА покрывает и защищает от повреждений организм,сохраняет п...
Окружающий мир
ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ! "помогите пожалуйста!" 19.Назови системы опорно-двигательного аппарата. 20.Назови органы пищеварения,кровообращения и дыхания. 21. КОЖА покрывает и защищает от повреждений организм,сохраняет постоянную температуру тела,является органом осязания .ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ снабжают организм человека пищей и водой. ОРГАНЫ ВЫДЕЛЕНИЯ выводят из тела образовавшиеся вредные продукты. Однако все эти органы должны работать согласованно. Назови систему,которая управляет всеми перечисленными органами.
Ответ(ы):
Гость:
Опорно-двигательный аппарат это и есть опорно-двигательная система. Если нужны отделы, то это: 1)Череп2)Туловищный отдел 3)Скелет конечностей Органы пищеварения: ротовая полость, желудок, тонкий кишечник, толстый кишечник,печень, Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды:вены, артерии, капиляры) Органы дыхания:наружный нос, полость носа-глотка, гортань, трахея, легкие Система, управляющая всеми перечисленными органами-нервная
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