ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ! "помогите пожалуйста!" 19.Назови системы опорно-двигательного аппарата. 20.Назови органы пищеварения,кровообращения и дыхания. 21. КОЖА покрывает и защищает от повреждений организм,сохраняет п...

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ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ! "помогите пожалуйста!" 19.Назови системы опорно-двигательного аппарата. 20.Назови органы пищеварения,кровообращения и дыхания. 21. КОЖА покрывает и защищает от повреждений организм,сохраняет постоянную температуру тела,является органом осязания .ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ снабжают организм человека пищей и водой. ОРГАНЫ ВЫДЕЛЕНИЯ выводят из тела образовавшиеся вредные продукты. Однако все эти органы должны работать согласованно. Назови систему,которая управляет всеми перечисленными органами.

Автор: Гость