Говоря об основных источниках энергии, нельзя забывать и об альтернативных - энер??ии ветра, приливов, Солнца, внутреннего тепла Земли и т.д. На основании ваших знаний о природе страны скажите, в каких районах России возможно и...
География
Говоря об основных источниках энергии, нельзя забывать и об альтернативных - энер??ии ветра, приливов, Солнца, внутреннего тепла Земли и т.д. На основании ваших знаний о природе страны скажите, в каких районах России возможно их использование
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Энергия ветра - на побережье Северного Ледовитого океана, западные районы России Энергия Солнца - вдоль южной границы России Энергия приливов - побережье морей Северного Ледовитого и Тихого океанов Энергия внутреннего тепла Земли - Камчатка, Курильские острова
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