Говоря об основных источниках энергии, нельзя забывать и об альтернативных - энер??ии ветра, приливов, Солнца, внутреннего тепла Земли и т.д. На основании ваших знаний о природе страны скажите, в каких районах России возможно и...

География

Говоря об основных источниках энергии, нельзя забывать и об альтернативных - энер??ии ветра, приливов, Солнца, внутреннего тепла Земли и т.д. На основании ваших знаний о природе страны скажите, в каких районах России возможно их использование

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