Говорит громка, совсем не говорит, говорит очень тихо, в слогах которые произносяться как ж ш только под ударение всегда пишеться и, в, без ударных слогах могут быть правильны ми и другие буквы ежик ножик ж ш. решить ...

Разное

Говорит громка, совсем не говорит, говорит очень тихо, в слогах которые произносяться как ж ш только под ударение всегда пишеться и, в, без ударных слогах могут быть правильны ми и другие буквы ежик ножик ж ш. решить упражнение номер (165) 2 класс

Автор: Гость