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график какой функции проходит параллельно прямой y=17x-8
график какой функции проходит параллельно прямой y=17x-8
Ответ(ы):
Ответил Гость:
график параллелен прямой y=17x-8, значит k=17, подставляем значения координаты точки
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