график какой функции проходит параллельно прямой y=17x-8

график какой функции проходит параллельно прямой y=17x-8

Ответ(ы):

Ответил Гость:
график параллелен  прямой y=17x-8, значит k=17,  подставляем значения координаты точки 
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