Грамматическая основа предложения кто ходит утром на четырёх ногах,днём -на двух,?? вечером-на трёх?

Русский язык

Грамматическая основа предложения кто ходит утром на четырёх ногах,днём -на двух,?? вечером-на трёх?

Автор: Гость