Грамматическая основа предложения кто ходит утром на четырёх ногах,днём -на двух,?? вечером-на трёх?

Русский язык
Грамматическая основа предложения кто ходит утром на четырёх ногах,днём -на двух,?? вечером-на трёх?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кто - подлежащее, ходит - сказуемое
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