Граммема что это? Примеры приводитесь если не сложно

Граммема- грамматическое значение, понимаемое как один из элементов грамматической категории; различные граммемы одной категории исключают друг друга и не могут быть выражены вместе. Примеры граммем - Именные : падежи - все шесть падежей - И., Р., Д., В., Т., П. Род мужской и женский Одушевленный, неодушевленный Время : настоящее, прошедшее, будущее время Лицо - 1,2,3. Наклонения и залоги