Гранатовый браслет Можно ли сказать, что в "Гранатовом браслете" звучит тема "маленького человека", остро поставленная писателями XIX в. (А. А. Башмачкин Н.В. Гоголя, "Станцио нный смотритель" А.С. Пушкина, Мармеладов...

Разное
Гранатовый браслет Можно ли сказать, что в "Гранатовом браслете" звучит тема "маленького человека", остро поставленная писателями XIX в. (А. А. Башмачкин Н.В. Гоголя, "Станцио нный смотритель" А.С. Пушкина, Мармеладов в "Преступлении и наказании" Достоевского). Что сближает Желткова с перечисленными? Что его принципиально отличает от них? Является ли Жетков "маленьким человеком"?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
“Молчать и гибнуть” - вот духовный обет влюбленного телеграфиста. И все-таки он нарушает его, напоминая о себе своей единственной и недоступной Мадонне. Это поддерживает в его душе надежду, дает ему силы переносить страдание любви. Любви страстной, испепеляющей которую он готов унести с собой в потусторонний мир. Смерть не страшит героя. Любовь сильнее смерти. Он благодарен той, которая вызвала в его сердце это прекрасное чувство, возвысившее его, МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА, над огромным суетным миром, миром несправедливости и злобы. Именно поэтому, уходя из жизни, он благословляет свою возлюбленную: “Да святится имя твое”.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Напишите отзыв о книге "451 градус по фаренгейту"
Ответить
Разное
80:20 (48-48)= найти правильное решение 20*3-(56+0)=
Ответить
Разное
Турист первые 15 мин шел со скоростью 6км/ч а затем 45 мин шел со скоростью 4км/ч.Определите среднюю скорость туриста на всем пути. ...
Ответить
Разное
Проснувшись я увидел Марью Ивановну ангельский голос которой меня приветствовал запятые
Ответить
Разное
Сколько молекул содержится в 200 г 24,5% ного водного раствора серной кислоты (H4SO4)?
Ответить
Разное
Помогите с сочинением О тайнах звёздного неба
Ответить
Разное
Географическое положение основной зоны расселения
Ответить
Разное
Составить по схеме и запиши два предложения.
Ответить
Разное
В Луцьку 9 година . Яка година у Парижі ?
Ответить
Разное
Получить из слова "математика" слово "тематика" pascalabc
Ответить