Гранатовый браслет Можно ли сказать, что в "Гранатовом браслете" звучит тема "маленького человека", остро поставленная писателями XIX в. (А. А. Башмачкин Н.В. Гоголя, "Станцио нный смотритель" А.С. Пушкина, Мармеладов...
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Гранатовый браслет Можно ли сказать, что в "Гранатовом браслете" звучит тема "маленького человека", остро поставленная писателями XIX в. (А. А. Башмачкин Н.В. Гоголя, "Станцио нный смотритель" А.С. Пушкина, Мармеладов в "Преступлении и наказании" Достоевского). Что сближает Желткова с перечисленными? Что его принципиально отличает от них? Является ли Жетков "маленьким человеком"?
Ответ(ы):
Гость:
“Молчать и гибнуть” - вот духовный обет влюбленного телеграфиста. И все-таки он нарушает его, напоминая о себе своей единственной и недоступной Мадонне. Это поддерживает в его душе надежду, дает ему силы переносить страдание любви. Любви страстной, испепеляющей которую он готов унести с собой в потусторонний мир. Смерть не страшит героя. Любовь сильнее смерти. Он благодарен той, которая вызвала в его сердце это прекрасное чувство, возвысившее его, МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА, над огромным суетным миром, миром несправедливости и злобы. Именно поэтому, уходя из жизни, он благословляет свою возлюбленную: “Да святится имя твое”.
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