Грибники собрали 3 корзины по 20 кг каждая с опытами и 2 корзины по 10 кг с рыжиками. Ч??твёртую часть всех грибов замариновали. Сколько кг грибов замариновали
Математика
Грибники собрали 3 корзины по 20 кг каждая с опытами и 2 корзины по 10 кг с рыжиками. Ч??твёртую часть всех грибов замариновали. Сколько кг грибов замариновали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача. 1.3*20=60 (кг) 2.2*10=20 (кг) 3.60+20=80 (кг) 4.80:4=20 (кг) Ответ:20 кг грибов замориновали.
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