Грибники собрали 3 корзины по 20 кг каждая с опытами и 2 корзины по 10 кг с рыжиками. Ч??твёртую часть всех грибов замариновали. Сколько кг грибов замариновали

Математика

Грибники собрали 3 корзины по 20 кг каждая с опытами и 2 корзины по 10 кг с рыжиками. Ч??твёртую часть всех грибов замариновали. Сколько кг грибов замариновали

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