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гром гремит ,молния сверкает,с одного берега тает,с другово замерзает
гром гремит ,молния сверкает,с одного берега тает,с другово замерзает
Ответ(ы):
Ответил Гость:
лошадь з бричкою на колесах
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