Громоздкий автогараж составить предложение

Громоздкий автогараж составить предложение

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Наш сосед уже месяц занимался постройкой громоздкого автогаража. Или: Рядом с нашей многоэтажкой маячит громоздкий автогараж.
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