Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Громоздкий автогараж составить предложение
Громоздкий автогараж составить предложение
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Наш сосед уже месяц занимался постройкой громоздкого автогаража. Или: Рядом с нашей многоэтажкой маячит громоздкий автогараж.
Похожие вопросы
Помогите срочно пожалуйста.Делится ли на 6 сумма цифр четного числа делящегося на 3?поясните на примерах и сделайте вывод
Взволнованно какая часть речи?
Брат на 2 года старше сестры. Пусть x лет - возраст сестры, а y лет - возраст брата. Запиши формулу зависимости у от х. Составь таблицу и построй г...
Почему героя былины садко можно назвать народным героем ?
В некотором невисокосном году 23-е число два месяца подряд будет во вторник. Каким днём недели будет в этом году 8-е марта? Выберите верный вариант...
Вдруг среди листвы видишь пестрый комочек. синтаксический разбор
.....your classes _______ (begin) at 8.00 last week? паст симпл (вопр)
Как разберит по составу слова высота,детка,обидеть,обидчиивый,бездетный,безобидный,возвыстиь
Чем отличается озонатор от воздухоочистителя?
Шляпа которую ветер сорвал с тетушки Канотье упала в десяти метрах от нее и покатилась со скоростью 3м/ c.С какой скоростьюдолжна бежать такса Кляк...
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск