Group and read the words: family, apple,dad,Kate,Dave,name,snake,cat,late,hat. В примере: granny-baby. В чем здесь логика? Вся семья разобраться не может.помогите! ( 3 класс)
Английский язык
Group and read the words: family, apple,dad,Kate,Dave,name,snake,cat,late,hat. В примере: granny-baby. В чем здесь логика? Вся семья разобраться не может.помогите! ( 3 класс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я неуверенна, но мне кажется, что надо слова распределить по группам. Family и dad, Kate, Dave и name, snake и сat. Не знаю, как остальные слова связаны, возможно по произношению.
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