"Гроза" Островский Что значит "тёмное царство"? Что значат последние слова Тихона? То ,что Катерина сбросилась- это была слабость и сила? Был ли у Катерины выбор?

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Образ Катерины, главной героини пьесы, является самым ярким. Добролюбов, подробно анализируя это произведение, пишет, что Катерина -- "луч света в темном царстве". Почему же именно она? Потому что только Катерина, слабая женщина, выступила с протестом, только о ней мы можем говорить как о сильной натуре. Хотя, если рассматривать поступки Катерины поверхностно, можно сказать обратное. Это мечтательница девушка, которая сожалеет о детских годах, когда она жила, точно птичка на воле, с постоянным ощущением счастья, радости, и маменька в ней души не чаяла. Любила она в церковь ходить и не подозревала, какая ее ждет жизнь. Но закончилось детство. Вышла Катерина замуж не по любви, попала в дом Кабановых, с чего и начинаются ее страдания. Главная героиня драмы -- это птица, которую посадили в клетку. Она живет среди представителей "темного царства", но не может так жить. Уже в первой встрече со зрителями героиня выступает, может быть, не столько против Кабановой, сколько защищая себя. Но это уже первый шаг. Тихая, скромная Катерина, от которой иногда не услышишь и слова, еще ребенком, чем-то обиженная дома, уплыла одна в лодке по Волге. В самом характере героини были заложены цельность и бесстрашие. Она сама знает это и говорит: "Такая уж я зародилась горячая". В разговоре с Варварой Катерину не узнать. Она произносит необычные слова: "Отчего люди не летают? ", которые кажутся странными и непонятными Варваре, но много значат для понимания характера Катерины и ее положения в кабановском доме. Героиня хочет ощущать себя вольной птицей, которая может взмахнуть крыльями и полететь, но, увы, она лишена такой возможности. Этими словами молодой женщины А. Н. Островский показывает, как тяжело ей переносить гнетущую неволю, деспотизм властной и жестокой свекрови ("Да зд4еь все как из-под неволи"). Случайно вырвавшиеся слова героини говорят о ее заветной мечте освободиться из этой темницы, где подавляется и убивается любое живое чувство. Но героиня изо всех сил сражается против "темного царства", и именно эта ее неспособность до конца смириться с кабановским гнетом обостряет уже давно назревавший конфликт. Пророчески звучат ее слова, обращенные к Варваре: "А уж коли очень мне здесь опостынет, так не удержат меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану, хоть ты меня режь! " Всепоглощающее чувство охватило Катерину, когда она встретила Бориса. Героиня одерживает победу над собой, в ней открывается способность глубоко и сильно любить, жертвуя всем ради возлюбленного, которая говорит о ее живой душе, о том, что не умерли в кабановском мире искренние чувства Катерины. Она уже не боится любви, не боится разговоров: "Коли я для себя греха не побоялась, побоюсь ли я людского стыда? " Девушка полюбила человека, в котором нашла что-то непохожее на окружающих, но это было не так. Мы видим явный контраст между возвышенной, одухотворенной, беспредельной любовью героини и приземленным, осторожным увлечением Бориса. Но даже в такой трудной ситуации девушка пытается быть верной себе, своим жизненным принципам, она стремится подавить любовь, которая сулит так много счастья и радости. Героиня умоляет мужа взять ее с собой, так как предвидит то, что с ней может случиться. Но Тихон равнодушен к ее мольбам. Катерина хочет дать клятву верности, но и тут Тихон не понимает ее. Она и дальше пытается уйти от неизбежного. В момент первой встречи с Борисом Катерина колеблется. "Зачем ты пришел, погубитель мой? " -- говорит она. Но по воле судьбы происходит то, чего она так боялась. Катерина не могла жить с грехом, в четвертом акте пьесы мы видим ее покаяние. И выкрики сумасшедшей барыни, удары грома, неожиданное появление Бориса приводят впечатлительную героиню в небывалое волнение, заставляет ее покаяться в содеянном, тем более, что Катерина всю жизнь боялась умереть "со своими грехами" -- не покаявшись. Но в этом не только слабость, но и сила духа героини, которая не могла, подобно Варваре с Кудр